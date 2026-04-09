Comunicato Stampa | Experian | a marzo il BNPL guida il credito Prestiti in consolidamento recupero dei mutui

A marzo, il settore del credito ha visto una crescita significativa nel segmento del Buy Now Pay Later (BNPL), mentre i prestiti tradizionali sono in fase di consolidamento e si registra un aumento nel recupero dei mutui. Il mercato sta evolvendo grazie all’aumento dell’utilizzo di strumenti digitali per l’accesso ai finanziamenti e alle nuove modalità di spesa da parte dei consumatori. Questi cambiamenti indicano come il panorama finanziario si stia adattando alle esigenze attuali.

Il mercato del credito continua a evolvere, spinto da modelli di accesso sempre più digitali e da un progressivo cambiamento nelle abitudini finanziarie dei consumatori. È quanto emerge dai dati di marzo del La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Experian Italia Spa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Experian: a marzo il BNPL guida il credito. Prestiti in consolidamento, recupero dei mutui Comunicato Stampa: Dati Experian: i giovani ridefiniscono il credito in Italia con un'esplosione del BNPL (+54%)Il panorama del credito italiano sta attraversando una rapida trasformazione digitale, con i consumatori che adottano sempre più canali online e... Comunicato Stampa: Rapporto Experian 2025: il credito accelera sul digitale, BNPL a +52% e canale online a +27%Nel corso del 2025, il mercato italiano del credito ha registrato una decisa accelerazione verso il digitale e l'innovazione, con un deciso... Comunicato Stampa: Experian: a marzo il BNPL guida il credito. Prestiti in consolidamento, recupero dei mutuiIl mercato del credito continua a evolvere, spinto da modelli di accesso sempre più digitali e da un progressivo cambiamento nelle abitudini ... iltempo.it Comunicato Stampa: Experian registra un BNPL sempre più trasversale: +64% YoY a ottobrell mese di ottobre 2025 conferma il periodo di generale dinamismo che il mercato del credito italiano sta vivendo, come rivela il nuovo Rapporto sul Credito di Experian, global data tech company. iltempo.it