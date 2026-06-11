Una donna di 25 anni è morta dopo essere stata schiacciata dal suo cavallo durante un salto. L’incidente si è verificato mentre praticava equitazione, quando il cavallo si è imbizzarrito. Poco prima, aveva acquistato un ranch, realizzando un sogno di lunga data. La donna è deceduta sul luogo dell’incidente. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Amazzone di 25 anni muore durante un salto, il cavallo si imbizzarrisce e le crolla addosso. Aveva appena realizzato il sogno di una vita. Un ranch tutto suo, decine di cavalli da accudire e un futuro che immaginava tra competizioni, addestramenti e progetti per la comunità. Invece quel sogno si è spezzato in pochi istanti durante un’uscita a cavallo con gli amici. È morta così Chloe Christina Smith, amazzone di 25 anni del Massachusetts, vittima di un drammatico incidente avvenuto durante un salto. Nella tragedia ha perso la vita anche il cavallo che stava cavalcando. La caduta durante il salto e il cavallo che le è crollato addosso. L’ incidente si è verificato venerdì sera mentre la giovane stava cavalcando insieme ad alcuni amici. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Compra il ranch dei suoi sogni, poi la tragedia: Chloe muore a 25 anni schiacciata dal suo cavallo

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