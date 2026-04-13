Tragedia a Bisceglie | bambina di 12 anni muore schiacciata da un albero

Una bambina di 12 anni è deceduta oggi a Bisceglie dopo essere stata travolta dalla caduta di un albero. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 nella zona della città, senza altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate fatali. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sull’origine della caduta.

Un terribile accaduto si è verificato a Bisceglie nella giornata di oggi, intorno alle 14: una bambina di 12 anni è morta a seguito della caduta di un albero. La caduta di quest'ultimo è stata causata dal forte vento di stamattina e il grosso tronco ha colpito in pieno la ragazzina, che si trovava in quel momento sulla via. La 12enne è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 ma è stata dichiarata morta all'arrivo in ospedale dopo aver riportato gravi traumi da schiacciamento. Sul posto gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri della locale Tenenza per mettere in sicurezza l'area e per garantire il proseguo delle indagini.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Tragedia a Bisceglie: bambina di 12 anni muore schiacciata da un albero Tragedia a Bisceglie: albero crolla per il vento, muore una ragazzina di 12 anniABBONATI A DAYITALIANEWS La dinamica dell’incidente Una ragazzina di 12 anni ha perso la vita a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata... Bisceglie, 12enne muore schiacciata da alberoUna ragazzina di 12 anni è morta nel primo pomeriggio di oggi a Bisceglie, provincia di Barletta-Andria-Trani, dopo essere rimasta schiacciata da un...