Nuoro tragedia alla processione del santo | disarcionato dal cavallo muore a 25 anni

Durante la processione in onore di San Lussorio a Borore, nel Nuorese, si è verificato un incidente che ha portato alla morte di un giovane di 25 anni. L'uomo è stato disarcionato dal cavallo durante le esibizioni equestri e, dopo essere stato soccorso, è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La manifestazione si svolge ogni anno in occasione della festa religiosa locale.

L'incidente è avvenuto ieri a Borore (Nuoro). Omar Barranca, 25 anni, è morto in ospedale dopo essere stato ricoverato a seguito di una caduta dal cavallo durante le tradizionali esibizioni equestri che da anni concludono la processione per accompagnare la statua di San Lussorio.🔗 Leggi su Fanpage.it Incidente al carnevale di Ivrea: personaggio storico disarcionato dal cavallo, le immagini fanno il giro del webUn incidente, fortunatamente risoltosi senza conseguenze per l'interessato, e un video che è diventato virale. Disarcionata dal cavallo imbizzarrito. Muore a 37 anniISOLA DOVARESE (Cremona) Tragedia ieri poco dopo mezzogiorno al Centro Ippico Le Valli di Isola Dovarese.