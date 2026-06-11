Il sindaco ha annunciato ufficialmente la squadra di governo pochi giorni dopo il suo insediamento. La squadra è composta da membri che operano sul territorio e sono descritti come competenti. Il sindaco ha sottolineato che tutti sono al servizio della città. La presentazione è stata effettuata in un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui singoli incarichi. La squadra si impegna a lavorare per le questioni amministrative della città.

A pochi giorni dall’insediamento ufficiale, il sindaco Giacomo Sartori ha presentato la squadra di governo. Una Giunta composta da cinque assessori, scelta all’insegna delle competenze professionali, della conoscenza del territorio e della volontà di lavorare in modo collegiale. "Sono davvero felice di annunciare la squadra della Giunta che lavorerà con me, il personale comunale e la nostra comunità nella ricerca costante del bene di Parabiago ", ha dichiarato il primo cittadino. Nel presentare la nuova squadra, Sartori ha ribadito la volontà di puntare su un modello amministrativo partecipato e non accentrato, con una distribuzione equilibrata delle deleghe assessorili e una forte valorizzazione del lavoro di squadra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Competenti e presenti sul territorio. Ecco la squadra targata Sartori: "Tutti al servizio della nostra città"

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