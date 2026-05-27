La Camera di Commercio ha avviato un nuovo progetto per attirare i giovani sul territorio e sostenere l’economia locale. Il programma, intitolato “Vieni a vivere a Varese”, ha già compiuto un nuovo passo avanti. L’obiettivo è incentivare i giovani a trasferirsi e rimanere nella città, favorendo così lo sviluppo economico e sociale. Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di rilancio del territorio attraverso iniziative dedicate alle nuove generazioni.

Il progetto “ Vieni a vivere a Varese ” promosso dalla Camera di Commercio compie un altro passo. L’ente camerale ha siglato una convenzione con alcune delle principali agenzie interinali del territorio: l’obiettivo è quello di superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, un fattore che rallenta la crescita del tessuto produttivo locale. Si vuole quindi creare una rete per aiutare, assistere e facilitare il reperimento di nuova forza lavoro, attrarre residenti e, al tempo stesso, trattenere chi già studia in zona e coloro che vivono anche professionalmente il territorio. L’intesa firmata alle Ville Ponti rappresenta la “fase tre” del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovani, motore della città. Ecco la nuova strategia per portarli sul territorio e rilanciare l’economia

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