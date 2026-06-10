La nuova giunta di Parabiago, guidata dal sindaco Giacomo Sartori, è composta da cinque assessori, tra cui Francesca D'Angelo che ricopre il ruolo di vicesindaca. La squadra è stata presentata recentemente e si appresta a gestire l’amministrazione comunale.

Parabiago (Milano) – È pronta la squadra che affiancherà il neo sindaco Giacomo Sartor i alla guida di Parabiago. A pochi giorni dall'insediamento ufficiale, il primo cittadino ha annunciato la composizione della nuova Giunta comunale, formata d a cinque assessor i ai quali sono state affidate deleghe che coprono i principali settori dell'amministrazione. “Sono davvero felice di annunciare la squadra della Giunta che lavorerà con me, il personale comunale e la nostra comunità nella ricerca costante del bene di Parabiago”, ha dichiarato Sartori, sottolineando di aver scelto persone accomunate da competenze, esperienza sul territorio e spirito di servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parabiago, ecco la nuova Giunta targata Sartori: 5 assessori, Francesca D'Angelo vicesindaca

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