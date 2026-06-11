Il consiglio di amministrazione della Juventus previsto a fine mese potrebbe rappresentare un momento decisivo per l’amministratore delegato. La seduta potrebbe infatti determinare il suo futuro alla guida del club. La situazione interna al club resta tesa, e non si esclude che possano esserci decisioni significative riguardo alla direzione strategica e alla gestione del personale. La riunione si terrà in un contesto di attesa e di possibili sviluppi, senza ancora conferme ufficiali su eventuali cambiamenti.

Alla Continassa non è ancora tornato il sereno. E il prossimo consiglio di amministrazione della Juventus, in programma a fine mese, rischia di diventare molto più di una formalità contabile. Lo scrive Repubblica: Comolli rischia, e con lui l’intero assetto dirigenziale bianconero. Repubblica: il Cda della Juventus può diventare la resa dei conti di Comolli. Secondo il quotidiano, quella che doveva essere una semplice approvazione del budget può trasformarsi in una verifica generale, in cui tutti — compreso l’ad Comolli — rischiano di essere messi alla porta di punto in bianco. Le acque non si sono calmate dopo l’incontro di fine maggio tra John Elkann, lo stesso Comolli e Luciano Spalletti: una tregua armata, la definisce Repubblica, utile solo a non fermare la macchina prima della riunione decisiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Comolli rischia il posto alla Juventus: il Cda di fine mese può diventare la resa dei conti per l’ad di Elkann

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