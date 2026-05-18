Comolli a rischio senza Champions League | John Elkann riflette Quale può essere il segnale forte della proprietà alla Juventus
La Juventus si trova in una fase delicata dopo aver fallito la qualificazione alla prossima Champions League. La situazione ha attirato l’attenzione della proprietà, con il presidente che sta valutando le prossime mosse per il futuro del club. La squadra ha attraversato un percorso difficile, mettendo in discussione la stabilità del progetto sportivo ed economico. La questione ha portato a riflessioni interne sulla strategia da adottare e sui segnali che la proprietà potrebbe inviare nel prossimo futuro.
Crollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto Pisa Napoli: dominio di tre azzurri. Un voto umiliante per Hiljemark, Conte centra l’obiettivo Mourinho torna al Real Madrid, sarà lui il nuovo allenatore! Perché lo Special One è la scelta giusta per i blancos Premier League, l’Arsenal vede il titolo: vietato sbagliare contro il Burnley. L’analisi verso il match che può chiudere i giochi Caos sostituzione per Neymar: clamoroso in Brasile, pasticcio del quarto uomo e giallo per proteste! La ricostruzione di quanto successo – VIDEO Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Comolli at risk, Agnelli not happy! | Juventus News
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