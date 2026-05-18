Comolli a rischio senza Champions League | John Elkann riflette Quale può essere il segnale forte della proprietà alla Juventus

Da calcionews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si trova in una fase delicata dopo aver fallito la qualificazione alla prossima Champions League. La situazione ha attirato l’attenzione della proprietà, con il presidente che sta valutando le prossime mosse per il futuro del club. La squadra ha attraversato un percorso difficile, mettendo in discussione la stabilità del progetto sportivo ed economico. La questione ha portato a riflessioni interne sulla strategia da adottare e sui segnali che la proprietà potrebbe inviare nel prossimo futuro.

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