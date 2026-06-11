Commercio in Sicilia | 50 milioni di richieste per fondi esauriti
Sono arrivate 50 milioni di richieste di fondi per il commercio in Sicilia, ma le risorse sono esaurite. La Regione deve coprire un divario di 36 milioni di euro. Non sono stati ancora annunciati i criteri per selezionare le imprese che riceveranno i fondi residui. Le domande sono state presentate da molte attività commerciali in tutta l’isola. La ripartizione delle risorse e le modalità di assegnazione restano da definire.
? Domande chiave? In Breve Oltre 50 milioni di euro richiesti per il commercio siciliano: il fondo regionale è quasi esaurito. Le imprese siciliane hanno presentato già 260 domande per ottenere finanziamenti regionali, superando di gran lunga le risorse inizialmente stanziate. Il valore complessivo delle richieste per il sostegno al commercio ha abbattuto la soglia dei 50 milioni di euro, a fronte di una disponibilità di partenza di circa 13,5 milioni. Questo afflusso massiccio di istanze verso Irfis FinSicilia segnala una necessità urgente di liquidità e investimenti per le attività economiche dell’isola. Le agevolazioni sono state messe in campo dall’assessorato dell’Economia attraverso il Fondo Sicilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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