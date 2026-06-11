Commercio in Sicilia | 50 milioni di richieste per fondi esauriti

Notizia in breve

Sono arrivate 50 milioni di richieste di fondi per il commercio in Sicilia, ma le risorse sono esaurite. La Regione deve coprire un divario di 36 milioni di euro. Non sono stati ancora annunciati i criteri per selezionare le imprese che riceveranno i fondi residui. Le domande sono state presentate da molte attività commerciali in tutta l’isola. La ripartizione delle risorse e le modalità di assegnazione restano da definire.