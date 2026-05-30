In Lombardia, i fondi destinati a formazione e lavoro sono stati completamente esauriti, con 70 milioni di euro assegnati ai privati in soli due mesi. Un incremento anomalo di richieste ha causato questa rapida saturazione, secondo quanto riferito. Le prenotazioni sono state molto superiori alle aspettative, portando alla chiusura anticipata delle risorse disponibili. Nessuna nuova disponibilità di fondi è prevista nel breve termine.

di Andrea Gianni MILANO I fondi sono esauriti a causa di un "andamento della prenotazione delle risorse" che ha registrato nelle ultime settimane "un’anomala crescita esponenziale": in tutto circa 70 milioni di euro che, solo nell’ultima tranche, sono stati erogati agli enti accreditati che per conto della Regione Lombardia erogano formazione a chi ha perso l’impiego attraverso il programma nazionale Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori), azione prevista dal Pnrr per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. Il risultato è una situazione di incertezza - a quanto risulta al Giorno verificatasi solo in Lombardia - che si traduce... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavoro, formazione in tilt. Exploit anomalo di richieste. Fondi esauriti in Lombardia. Ai privati 70 milioni in 2 mesi

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