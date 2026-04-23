La Regione Siciliana ha annunciato un investimento di circa 13,5 milioni di euro destinato a supportare le imprese del settore commerciale nell’isola. Questa somma viene messa a disposizione attraverso un nuovo bando volto a favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività commerciali locali. Le risorse sono rivolte alle aziende che operano nel territorio e rappresentano un intervento diretto per rafforzare il comparto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Risorse per rilanciare il settore commerciale. La Regione Siciliana mette a disposizione circa 13,5 milioni di euro per sostenere il comparto del commercio. L’iniziativa, promossa dall’assessorato dell’Economia e gestita tramite Irfis-FinSicilia, mira a rafforzare le imprese attraverso finanziamenti destinati sia agli investimenti sia alla liquidità. Le risorse derivano dai rientri del Psc 2014-2020 e sono state integrate nel Fondo Sicilia, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la stabilità finanziaria delle aziende del territorio. L’obiettivo: crescita e competitività. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza dell’intervento: le due misure sono pensate per rendere le imprese più solide e competitive, aiutandole ad affrontare le sfide del mercato.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Commercio in Sicilia: nuovi fondi per oltre 13 milioni di euro a sostegno delle imprese

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