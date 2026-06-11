L’esercito israeliano sta portando avanti operazioni rapide e intensive, sfruttando l’intelligenza artificiale per coordinare e migliorare le proprie azioni sul campo. La tecnologia viene impiegata per analizzare dati, monitorare movimenti e pianificare interventi in modo più efficiente rispetto al passato. Le operazioni si svolgono con una cadenza elevata, evidenziando un incremento nella velocità di risposta e di esecuzione delle missioni.

In Libano l’esercito israeliano sta conducendo operazioni a una velocità senza precedenti, grazie soprattutto all’uso dell’intelligenza artificiale. Software come Habsora o Lavender, già sperimentati nella Striscia di Gaza e poi in Iran, sono in grado di determinare un centinaio di obiettivi al giorno. Spesso gli attacchi avvengono senza verifiche e a volte senza che ci sia un intervento umano, con conseguenze drammatiche per i civili. Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it . 🔗 Leggi su Internazionale.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Internazionale.it - Come Israele usa l’intelligenza artificiale per colpire il Libano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PALANTIR: LINTELLIGENZA ARTIFICIALE CHE DECIDE CHI MUORE IN GUERRA

Notizie e thread social correlati

Lego, rap e intelligenza artificiale: così l’Iran fa propaganda contro Usa e IsraeleIn Iran sono stati diffusi video virali realizzati con intelligenza artificiale che combinano immagini di bambini in fin di vita, aerei da...

Guerra in Iran, i pasdaran fermano gli attacchi. Ma Israele riprende a colpire i villaggi nel sud del LibanoL’esercito iraniano ha dichiarato che le operazioni militari contro Israele sono terminate, aggiungendo che potrebbero riprendere con attacchi più...

Temi più discussi: Usa-Israele: interessi sempre più divergenti; Come Israele usa l’intelligenza artificiale per colpire il Libano (Video); Il costo della vendetta - Limes; MOSCA, GERUSALEMME E LA FRAGILE ‘RELAZIONE SPECIALE’ - Limes.

Libano, l’Idf avanza e bombarda: il cessate il fuoco secondo Israele. Israele espugna (come nel ‘82) il castello di Beaufort. La Francia chiede riunione urgente del Consiglio di Sicurezza Onu. Colloqui negli Usa, senza Hezbollah. @robertazunini x.com

Gli Stati Uniti hanno dato ai rifugiati ebrei un pezzo di Alaska invece di sostenere Israele in Palestina. Come si sviluppa il XX/XXI secolo? reddit

Battaglione Geronimo schierato segretamente in Israele: qual era il compito dei parà USA contro l'IranIndiscrezioni rivelano che il Pentagono avrebbe schierato segretamente in Israele un contingente dell'82ª Divisione Aviotrasportata. L'obiettivo poteva essere sferrare un attacco terreste congiunto co ... msn.com

Usa, Media: Allerta Pentagono per spionaggio Israele. Witkoff e negoziatori nel mirinoLeggi su Sky TG24 l'articolo Usa, allerta Pentagono per spionaggio Israele. Media: 'Witkoff e negoziatori nel mirino' ... tg24.sky.it