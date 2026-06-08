L’esercito iraniano ha dichiarato che le operazioni militari contro Israele sono terminate, aggiungendo che potrebbero riprendere con attacchi più intensi se Israele dovesse riprendere le sue azioni nel Libano. Nel frattempo, Israele ha ripreso a colpire villaggi nel sud del Libano, segnando una escalation nella regione. I pasdaran iraniani avevano precedentemente fermato gli attacchi, ma hanno avvertito di possibili azioni più dure in risposta a eventuali nuovi attacchi israeliani.

L’esercito iraniano ha annunciato che «le operazioni militari contro Israele sono terminate» e ha avvertito di «attacchi più duri se Israele riprenderà i suoi attacchi contro il Libano». Israele e gli Stati Uniti dal loro canto hanno informato Teheran attraverso i mediatori che non vi saranno più attacchi se anche l’Iran metterà fine ai bombardamenti. Lo riporta Israel Hayom citando una fonte diplomatica. L’Idf ha colpito però il Libano meridionale meno di un’ora dopo che l’Iran aveva annunciato la sospensione delle operazioni militari contro Israele a condizione della cessazione degli attacchi, compresi quelli contro il Libano. Lo riporta l’agenzia libanese Nna rilanciata dalla Cnn. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Guerra in Iran, i pasdaran fermano gli attacchi. Ma Israele riprende a colpire i villaggi nel sud del Libano

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Lo spazio aereo sopra l'Iran si svuota dopo gli attacchi di Israele e Stati Uniti

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