Colpo della Civitanovese Preso l’esperto Tortelli

La Civitanovese ha annunciato l’ingaggio di Paolo Tortelli, centrocampista nato nel 1995, proveniente dal Tolentino. La società ha ufficializzato la sua presenza come terza new entry nella rosa di questa stagione. Tortelli si è unito alla squadra senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La sua firma rappresenta l’ultimo acquisto confermato dal club fino a questo momento.

Arriva la terza ufficialità nella rosa Civitanovese. Si tratta di Paolo Tortelli, centrocampista classe 1995 proveniente dal Tolentino. Indubbiamente, un bel colpo da parte della società e del ds Mauro Chiodini che hanno raggiunto l’accordo preliminare con un calciatore quotato nel campionato di Eccellenza. Tra l’altro, nella stagione appena trascorsa, Tortelli ha rifilato ben 3 reti alla sua nuova squadra: due nelle rispettive gare di campionato e la terza in occasione della lotteria dei calci di rigore per decretare la finalista della fase regionale di coppa Italia. Il calciatore di Potenza Picena (è cresciuto proprio nei giallorossi) vanta trascorsi nella Maceratese, persino in quella "Rata degli invincibili" allenata da Beppe Magi che vinse il campionato di serie D 2014-15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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