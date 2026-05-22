Nel calcio mercato di questa settimana, si registrano alcune operazioni e discussioni tra club di categoria. Un giocatore del centrocampo è finito nel mirino di una squadra locale, mentre un altro centrocampista è stato contattato da un club di categoria inferiore. Nel frattempo, la società di una squadra di successo sta valutando diverse opzioni per la guida tecnica, con alcuni nomi che circolano tra i possibili sostituti dell’attuale allenatore. La situazione sembra ancora in fase di definizione.

È difficile che Marco Sansovini possa restare sulla panchina della Sangiustese, ci sono Andrea Mengoni e Andrea Mercanti tra le possibili soluzioni su cui stanno ragionando i dirigenti rossoblù. Nico Mariani sarà ancora alla guida dell’ Urbino, mentre a Chiesanuova potrebbe andare Lorenzo Ciattaglia. Gianluca Urbinati è il primo nome per la panchina dell’ Urbania. Roberto Buratti sta già studiando le mosse per il nuovo Trodica: piacciono Vincenzo Fatone, Amedeo Massei, Francesco Altobello e il difensore Nicolò Capodaglio. Il portiere Giorgio Talozzi, classe 2008, rimarrà a Montefano anche se sul giovane hanno messo gli occhi alcuni club. Non mancano le proposte per l’attaccante Matteo Minnozzi con l’agente sportivo Guglielmo Dell’Arciprete che sta valutando assieme al calciatore le varie soluzioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato. L’esperto Tortelli nel mirino del Matelica. Il centrocampista Massei piace al Trodica

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