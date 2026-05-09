La Civitanovese che verrà | Chiodini? Un bel colpo

La squadra di Civitanova si prepara alla prossima stagione con alcune novità, tra cui l’interesse del direttore sportivo per alcuni giocatori. In un’intervista, un rappresentante ha affermato che Chiodini, nome noto nel settore, sarà scelto prima per le caratteristiche e le qualità che può portare alla squadra, piuttosto che per il suo ruolo specifico. Inoltre, si è parlato di un possibile trasferimento di un allenatore, con un'apertura verso un possibile approdo in città.

"Nell’allestire la squadra, il diesse Chiodini guarderà prima agli uomini e poi ai calciatori. Io a Civitanova? Se dovesse arrivare la chiamata non potrei dire di no". Lo afferma Alex Buonaventura, attaccante che ha passato le ultime cinque stagioni all’Osimana. "Con Mauro (Chiodini) – aggiunge – c’è un ottimo rapporto anche al di fuori del campo. Ho avuto la fortuna di averlo avuto prima come compagno di squadra e, subito dopo, come direttore sportivo per quasi tre stagioni. Con la sua direzione sono stati costruiti organici di tutto rispetto per la categoria e per un soffio non siamo approdati ai playoff. Peccato. La sua caratteristica principale da dirigente è quella di cercare sempre l’aspetto caratteriale prima di quello tecnico, nella convinzione che di calciatori bravi ce ne sono in abbondanza ma prima vengono le persone.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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