In Colombia è stata approvata una legge che vieta le mutilazioni genitali femminili. La normativa mira a prevenire questa pratica, spesso radicata da decenni, attraverso interventi pedagogici. Finora sono stati registrati 54 casi, ma le organizzazioni stimano che i casi reali possano essere molti di più. La legge prevede sanzioni per chi compie o favorisce queste pratiche.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica colombiana del primo trimestre 2026 potrebbe sostenere gli investimenti per eradicare le mutilazioni genitali femminili. Fonte Eurostat? La Colombia scrive una nuova storia per i diritti femminili in America Latina. Il Parlamento colombiano ha approvato una legge che vieta ufficialmente le mutilazioni genitali femminili, segnando un primato legislativo per l’intera America Latina. Il provvedimento, che arriva dopo un percorso parlamentare durato due anni, punta a estirpare una forma di violenza di genere che affligge il Paese da oltre due decenni, con particolare incidenza nelle comunità indigene. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colombia: legge storica contro le mutilazioni genitali femminili

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