Mutilazioni genitali femminili e violenza di genere nelle migrazioni | la Asl avvia un progetto formativo

Da latinatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Asl ha avviato un progetto formativo dedicato alla prevenzione e gestione delle mutilazioni genitali femminili e dei traumi psicologici nei minori migranti. L'iniziativa mira a offrire risposte concrete e integrate a fenomeni complessi legati alla violenza di genere nelle popolazioni migranti. Il percorso formativo coinvolge operatori sanitari e sociali, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza e la tutela delle vittime.

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Risposte concrete e integrate a fenomeni complessi come le mutilazioni genitali femminili e i traumi psicologici che colpiscono i minori migranti. La Asl di Latina promuove sul territorio un percorso di formazione d'eccellenza nell'ambito del progetto Fari 4 Lazio, finanziato dal Fondo Asilo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Mutilazioni genitali femminili: perché non sono cultura ma violenza

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