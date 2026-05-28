Mutilazioni genitali femminili e violenza di genere nelle migrazioni | la Asl avvia un progetto formativo

Notizia in breve

La Asl ha avviato un progetto formativo dedicato alla prevenzione e gestione delle mutilazioni genitali femminili e dei traumi psicologici nei minori migranti. L'iniziativa mira a offrire risposte concrete e integrate a fenomeni complessi legati alla violenza di genere nelle popolazioni migranti. Il percorso formativo coinvolge operatori sanitari e sociali, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza e la tutela delle vittime.