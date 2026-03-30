Mutilazioni genitali femminili chi le pratica in Italia e qual è l’obiettivo Il presidente Sicpre | la nostra battaglia per le donne

In Italia, alcune donne vengono sottoposte a mutilazioni genitali femminili, praticate spesso in ambienti non sanitari e con strumenti rudimentali. Queste procedure vengono eseguite in case o capanne da individui chiamati ‘santone’, con l’obiettivo di modificare l’aspetto genitale femminile. La pratica ha come conseguenza frequente infezioni sessuali e altre complicazioni di natura sanitaria. Il presidente di un’associazione di specializzati ha recentemente ribadito l’impegno contro queste pratiche.

Roma, 30 marzo 2026 – Immaginate tavoli attrezzati malamente con strumenti di tortura, in case o capanne, attrezzi di lavoro delle ‘santone’ che praticano le mutilazioni genitali femminili, causa “quasi sempre” di infezioni sessuali. Lo spiega Franco Bassetto, presidente Sicpre (Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva, rigenerativa ed estetica) e responsabile dell’Unità operativa complessa di chirurgia plastica dell’Azienda ospedale-università di Padova. Tre raccomandazioni per proteggersi dalle infezioni sessualmente trasmesse Tra gli obiettivi del suo mandato c’è anche questo: “Parlare e far parlare di un fenomeno che in Italia coinvolge almeno 80mila pazienti e nel mondo, si stima, 300 milioni”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Articoli correlati Leggi anche: Giornata contro le Mutilazioni genitali femminili: dati e speranza Giornata Internazionale contro le Mutilazioni Genitali Femminili – Convegno Regione LazioSi è svolto il 6 febbraio 2026, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, il convegno internazionale dedicato alla Giornata mondiale contro le... Approfondimenti e contenuti su Mutilazioni genitali Temi più discussi: Mutilazioni genitali femminili: un'ombra nel cuore dell’umanità che persiste ancora oggi; La democrazia e il suo opposto hanno radici globali; Annalena Tonelli, si svela la nuova biografia della missionaria laica forlivese; Uguaglianza di genere: un’analisi comparata documentale. Mutilazioni genitali femminili, 88mila le vittime in Italia: Il numero è in crescitaAncora eseguite in diverse aree del mondo, dall’Africa all’Indonesia, le mutilazioni genitali femminili sono riconosciute dall’Organizzazione delle Nazioni Unite come una pratica contro i diritti ... quotidiano.net Umbria. Barberini: Impegnati a favorire integrazione sociosanitaria per chi viene da Paesi che stanno vivendo conflittiCosì l'assessore nella giornata di chiusura di un corso di formazione, rivolto agli operatori sociali, sul tema delle mutilazioni genitali femminili. Avviato nel gennaio 2014 e organizzato in quattro ... quotidianosanita.it Nel mese di marzo, ItaliaHello continua a lavorare con e per le donne, in particolare con donne con background migratorio, mettendo al centro l’accesso a informazioni chiare e in più lingue. È online un nuovo articolo sulle mutilazioni genitali femminili (MGF - facebook.com facebook Lavoriamo con l'Italia affinché nessuna donna debba più scegliere tra carriera e maternità, e per porre fine alla piaga delle mutilazioni genitali femminili entro il 2030. Se sosteniamo le donne, sosteniamo la pace. @ItalyUN_NY @Antonio_Tajani #Do x.com