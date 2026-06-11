Fino agli anni Settanta, Coca era un villaggio isolato nella foresta vergine. Con l’arrivo dell’industria petrolifera, il luogo si è rapidamente trasformato in una città con problemi di sviluppo e infrastrutture. La crescita ha portato a un aumento della popolazione e a cambiamenti radicali nel paesaggio originario. Attualmente, Coca si presenta come una città in evoluzione, con sfide legate alla gestione urbana e alle conseguenze dell’espansione industriale.

America latina In Ecuador passa il narcotraffico della cocaina verso Usa e Europa. Ma ci sono sopratutto le mire dei petrolieri nel ricco sottosuolo Amazzonico. La rivolta popolare America latina In Ecuador passa il narcotraffico della cocaina verso Usa e Europa. Ma ci sono sopratutto le mire dei petrolieri nel ricco sottosuolo Amazzonico. La rivolta popolare Fino agli anni Settanta, Coca era un avamposto abbandonato nel bel mezzo della foresta vergine, ma con l’arrivo dell’industria petrolifera il villaggio si è velocemente trasformato in un incubo urbano, con strade sudice e dissestate fiancheggiate da baracche. Non possiede neppure una piazza principale. Così la descrive la Rough Guide Vallardi nel 2005. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Coca»: la non-città del Paradiso perduto

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