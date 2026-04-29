Un nuovo progetto cinematografico porta sul grande schermo l'epica biblica di Milton, con la collaborazione di un noto co-sceneggiatore di “Pulp Fiction”. Questa produzione si distingue per l'impiego di intelligenza artificiale nel processo di scrittura, segnando un passo innovativo nel modo di adattare testi storici e letterari in film. La sfida tra il classico e la tecnologia si presenta come un'operazione senza precedenti nel settore cinematografico.

L’epica biblica di John Milton trova finalmente la sua strada verso il grande schermo, e lo fa attraverso una sfida tecnologica senza precedenti. Roger Avary, premio Oscar per la sceneggiatura di Pulp Fiction e regista di culto (Le regole dell’attrazione), è stato scelto per scrivere e dirigere l’adattamento cinematografico di Paradise Lost. Il progetto sarà prodotto da Ex Machina Studios, una nuova casa di produzione focalizzata sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi creativi. La notizia è stata confermata da Deadline. Adattare il poema del 1667 sulla caduta dell’uomo è un’impresa che in passato ha sconfitto molti grandi nomi di Hollywood, tra cui Alex Proyas che vide sfumare la sua versione con Bradley Cooper proprio a causa dell’eccessiva complessità e dei costi proibitivi.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il Paradiso Perduto di Roger Avary: il co-sceneggiatore di “Pulp Fiction” sfida Milton con l’aiuto dell’IA

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