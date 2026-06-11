Clabo ha annunciato di aver discusso già i licenziamenti collettivi con i rappresentanti sindacali. La società ha confermato che alcuni lavoratori saranno trasferiti in altre sedi, ma non ha fornito dettagli sulla stabilità del sito di Jesi. La decisione di avviare la procedura di licenziamento collettivo è stata comunicata in questo periodo, senza spiegazioni sul motivo preciso della tempistica.

? Domande chiave? In Breve La Clabo risponde ai sindacati e difende il nuovo piano industriale a Jesi. La Clabo Spa ha respinto con forza le critiche sollevate questa mattina dalle organizzazioni sindacali Fenaluil Marche, Filca Cisl Marche e Fillea Cgil Marche riguardo alla gestione dell’azienda. La società ha voluto fare chiarezza sui punti fondamentali del percorso di rilancio, negando ogni possibile mancanza di trasparenza nelle proprie operazioni. Il confronto nasce dalla preoccupazione dei rappresentanti dei lavoratori, ma la proprietà sostiene che le comunicazioni siano state costanti e trasparenti durante tutto l’ultimo anno di interlocuzioni proficue. Il nodo centrale della questione riguarda la procedura di licenziamento collettivo che ha generato allarme tra i lavoratori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clabo, la società difende il piano: «Licenziamenti già discussi»

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