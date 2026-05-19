Atop | licenziamenti scongiurati e vertenza chiusa Nasce una nuova società dipendenti ricollocati

Una crisi aziendale ha portato a un accordo che ha evitato i licenziamenti di diversi dipendenti, portando alla chiusura della vertenza. È nata una nuova società che ha ricollocato i lavoratori coinvolti, trasformando così una potenziale difficoltà in una soluzione positiva. L'intera vicenda ha coinvolto diverse parti e si è conclusa con un risultato che ha permesso di mantenere i posti di lavoro e avviare un percorso di crescita per il territorio.

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Da una potenziale difficoltà sociale a un modello virtuoso di gestione delle crisi aziendali, capace di trasformare il rischio licenziamenti in opportunità di sviluppo per il territorio. La vertenza Atop, storica azienda di Barberino Tavarnelle leader nella produzione di linee per la realizzazione di motori elettrici tra cui quelli per il settore dell’emotive, e parte del gruppo bolognese Ima, si è chiusa ufficialmente ieri con il raggiungimento del traguardo di "esuberi zero". L’annuncio, che cancella l’incubo del licenziamento per 120 dei 240 dipendenti dello stabilimento valdelsano, è arrivato al termine del tavolo istituzionale convocato in Regione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Atop: licenziamenti scongiurati e vertenza chiusa. Nasce una nuova società, dipendenti ricollocati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terni Unicoop Etruria, Francesco De Rebotti: “Trattativa non semplice, scongiurati i licenziamenti. Ora monitorare gli impegni presi”Dopo mesi di confronto tra azienda e organizzazioni sindacali è stato raggiunto l’accordo sulla seconda fase del piano industriale 2025-2027 di... Vertenza Trasnova, azienda ritira licenziamenti per i 94 lavoratoriTempo di lettura: < 1 minuto La Trasnova, azienda che si occupa di logistica negli stabilimenti Stellantis italiani, ha ritirato questa mattina il... Atop e l’ombra dei licenziamenti. Lavoratori pronti alla mobilitazioneC’è molta preoccupazione per la situazione che vive l’Atop, sede nella zona industriale di Valcanoro a Barberino Tavarnelle, dove l’azienda che fa parte del gruppo bolognese Ima della famiglia Vacchi, ... lanazione.it Lombardia. San Raffaele: scongiurati 244 licenziamentiSiglata stamani l’intesa tra proprietà e sindacati che prevede una riduzione salariale media del 9%, il passaggio al contratto della sanità privata Aiop, la revisione di tutti gli accordi sindacali, ... quotidianosanita.it