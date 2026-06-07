La Roma ha già il piano B se salta Greenwood | è Igor Paixao del Marsiglia e le prime informazioni sono già arrivate

La Roma ha individuato un piano alternativo a Mason Greenwood, nel caso in cui la trattativa con l’attaccante inglese fallisca. Il nome scelto è Igor Paixao, attaccante del Marsiglia. Le prime informazioni indicano che la società sta valutando questa opzione come alternativa. La squadra continua a monitorare diverse possibilità sul mercato, ma al momento l’obiettivo prioritario resta Greenwood.

Non solo Mason Greenwood. La Roma lavora il mercato su più binari e, nel caso in cui la pista che porta all’esterno inglese del Marsiglia non dovesse concretizzarsi, avrebbe già identificato un nome alternativo nello stesso club francese. Si tratta di Igor Paixao, ala sinistra brasiliana classe 2000, che secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto – con conferme arrivate nelle ultime ore – avrebbe già attirato l’attenzione concreta della dirigenza giallorossa. Il club capitolino ha chiesto informazioni al Marsiglia sul giocatore: un segnale che va oltre il semplice monitoraggio. Un profilo che piace, un club che si muove con metodo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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GREENWOOD-ROMA:salta la prima scelta del GASP

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