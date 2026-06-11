Civitavecchia Al porto sequestrati 23Kg di cocaina e arrestato un cittadino tedesco a cura del personale della GdF della Polizia e dell’Agenzia delle Dogane
A Civitavecchia, nel porto, sono stati sequestrati 23 chili di cocaina. L’operazione è stata condotta da personale della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dell’Agenzia delle Dogane. Durante le attività di controllo, è stato arrestato un cittadino tedesco. La droga è stata trovata durante un’ispezione, senza ulteriori dettagli su modalità e luogo specifico del ritrovamento.
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Civitavecchia. Al porto, sequestrati 23Kg di coca e arrestato un tedesco. GdF Polizia Agenzia Dogane
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