Civitavecchia Al porto sequestrati 23Kg di cocaina e arrestato un cittadino tedesco a cura del personale della GdF della Polizia e dell’Agenzia delle Dogane

Notizia in breve

A Civitavecchia, nel porto, sono stati sequestrati 23 chili di cocaina. L’operazione è stata condotta da personale della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dell’Agenzia delle Dogane. Durante le attività di controllo, è stato arrestato un cittadino tedesco. La droga è stata trovata durante un’ispezione, senza ulteriori dettagli su modalità e luogo specifico del ritrovamento.