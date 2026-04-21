A Civitavecchia, le forze di polizia hanno sequestrato oltre 8 chilogrammi di cocaina e 93 chilogrammi di marijuana nel porto, grazie all’uso dello scanner dell’agenzia delle dogane. L’operazione ha portato all’arresto di un autotrasportatore coinvolto nel traffico di sostanze illecite. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto ai traffici illeciti condotte dal Comando Provinciale di Roma.

L’operazione è stata avviata dai militari del Gruppo Civitavecchia che, durante il monitoraggio dei flussi commerciali, hanno fermato un autoarticolato appena sbarcato da una nave proveniente da Barcellona. L’ausilio dell’unità cinofila delle Fiamme Gialle e del cane “Ice” ha permesso di individuare, celati in alcune confezioni di ortaggi, ulteriori 93 kg di marijuana suddivisi in 83 involucri sottovuoto. Il soggetto è stato associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia. L’arresto è stato in seguito convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Civitavecchia. Al porto la GdF sequestra oltre 8 Kg di cocaina e 93 kg di marijuana con l’ausilio dello scanner dell’agenzia delle dogane. Arrestato l’autotrasportatore

Civitavecchia. GdF sequestra oltre 8Kg di cocaina e 93kg di marijuana Arrestato l’autotrasportatore

Notizie correlate

Civitavecchia: sorpreso con 348 kg di marijuana al porto, arrestato camionista 42enneUn autotrasportatore bulgaro arrestato a Civitavecchia con 348 kg di marijuana nascosti tra elettrodomestici.

Blitz al porto di Civitavecchia, sequestrato un carico di droga: quasi 350 kg di marijuana da BarcellonaLa sostanza era abilmente occultata all’interno di imballaggi contenenti elettrodomestici e suddivisa in 307 confezioni sottovuoto L’operazione ha...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Civitavecchia regina delle crociere. Nel 2026 attesi 4 milioni di passeggeri; Civitavecchia da record e rilancio di Fiumicino e Gaeta, il bilancio alla fiera delle crociere di Miami; Porto di Civitavecchia verso record nel 2026: attesi 3,75 milioni di passeggeri; AdSP Mtcs protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami, Civitavecchia verso nuovo record 2026.

Cocaina nella cabina e marijuana tra le verdure: il sequestro record al portoIl conducente del veicolo, un 40enne italiano originario della Campania, è giunto nella cittadina portuale proveniente da Barcellona. Una tratta, questa, sulla quale c'è sempre un occhio particolare. romatoday.it

Accusato di crimini di guerra e genocidi nell’ex Jugoslavia, arrestato al porto di CivitavecchiaCivitavecchia, 21 aprile 2026 – Importante operazione messa a segno dalla Polizia di Frontiera di Civitavecchia, che ha tratto in arresto un cittadino con doppia cittadinanza serbo-croata, accusato di ... ilfaroonline.it

I poliziotti della Frontiera di Civitavecchia (Roma) hanno arrestato un uomo con doppia cittadinanza serbo-croata accusato di crimini di guerra e genocidi commessi durante la guerra in ex Jugoslavia, ricercato da mandato di arresto internazionale #21aprile x.com

#GdiF #Roma porto di Civitavecchia: sequestrati 8 kg di cocaina e 93 kg di marijuana nascosti in un tir proveniente da Barcellona. Decisivi cane antidroga “Ice” e scanner @Admgov. Arrestato l’autotrasportatore. #NoiconVoi #Lottaalnarcotraffico #informareper facebook