L’Asl di Avellino ha abbattuto 62 cinghiali tra Ariano e Villanova. L’operazione si è svolta con metodi tradizionali, senza l’uso di armi nelle aree dove sono vietate. Per monitorare le trappole, sono stati impiegati dispositivi tecnologici avanzati, come telecamere e sensori, che hanno consentito di controllare le catture a distanza. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle tecnologie utilizzate o sulle modalità di abbattimento.

? Punti chiave? In Breve L’Asl Avellino abbatte 62 cinghiali in due mesi tra Ariano Irpino e Villanova del Battista. L’Unità Operativa Salute animale dell’Asl Avellino ha condotto il controllo di 62 esemplari di fauna selvatica tra aprile e giugno 2026, intervenendo con operazioni mirate per garantire la sicurezza pubblica. Il bilancio dei due mesi di attività straordinaria vede il comune di Ariano Irpino come epicentro dell’intervento, con un totale di 52 ungulati catturati e abbattuti. Altre dieci unità sono state rimosse nelle zone periurbane di Villanova del Battista, completando un piano di gestione volto a tutelare la circolazione stradale e la salute dei cittadini su tutto il territorio provinciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinghiali, l’Asl Avellino abbatte 62 esemplari tra Ariano e Villanova

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