Dall'aprile scorso, nel comune di Ariano Irpino sono stati catturati e abbattuti 52 cinghiali. L’intervento è stato promosso dall’Asl di Avellino per contenere la presenza di questi animali. A livello provinciale, sono stati effettuati 62 abbattimenti complessivi. La gestione della presenza dei cinghiali è stata avviata in risposta a un aumento degli incontri tra gli animali e le aree abitate.

Tempo di lettura: 2 minuti E Da aprile ad oggi, 52 cinghiali catturati e abbattuti nel solo comune di Ariano Irpino. Dieci nelle aree periurbane di Villanova del Battista. Questi i numeri dei puntuali e meticolosi interventi condotti dall’Unità Operativa Salute animale dell’Asl Avellino, nell’ambito del piano straordinario di controllo del Dipartimento di Prevenzione, volto ad arginare la presenza della fauna selvatica e a tutelare la salute pubblica su tutto il territorio provinciale. Si tratta di un importante programma di azioni mirate ed efficaci, in capo all’Asl Avellino, necessarie a garantire non solo la sicurezza e la salute pubblica, ma anche la circolazione stradale, che ha portato alla cattura e all’abbattimento di 62 ungulati in due mesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Emergenza cinghiali, l’Asl Avellino interviene: 62 abbattimenti

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