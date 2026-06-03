A Podenzana, i residenti segnalano l’arrivo di branchi di cinghiali composti da fino a trenta esemplari. La presenza numerosa degli animali ha portato a un senso di insicurezza tra le persone, che chiedono interventi per proteggere la loro incolumità. La situazione ha suscitato un forte malcontento tra i cittadini, che si sentono assediati e preoccupati per eventuali danni o incidenti.

Podenzana, 3 giugno 2026 – Un vero e proprio grido d’aiuto, dettato dall’esasperazione e dalla preoccupazione per l’incolumità pubblica. Il sindaco di Podenzana Riccardo Varese lancia un appello accorato e senza filtri sulla drammatica situazione che sta vivendo la frazione di Montedivalli, letteralmente assediata giorno e notte da branchi enormi di cinghiali. Il sindaco: “Cittadini disperati, hanno paura”. “ I cittadini sono disperati e hanno paura – spiega il primo cittadino – Ricevo continuamente decine di telefonate e video di animali che girano indisturbati. In questo momento siamo di fronte a branchi composti da venti o trenta esemplari, con tantissimi cuccioli al seguito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Residenti assediati dai cinghiali: “Branchi fino a trenta esemplari”

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