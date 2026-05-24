Studenti in viaggio tra memoria e storia | tappa a Vienna e Bratislava | FOTO

Gli studenti di San Marcellino sono partiti per un viaggio tra Vienna e Bratislava, visitando siti storici e musei. L’obiettivo è approfondire la conoscenza della memoria storica attraverso un percorso che coinvolge riflessione e crescita civica. Durante il tour, i giovani hanno osservato monumenti e luoghi simbolici legati al passato, condividendo momenti di studio e confronto tra le due città.

Un percorso di conoscenza, riflessione e crescita civile che il Comune di San Marcellino porta avanti da anni per trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria storica. Anche per il 2026 l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Anacleto Colombiano ha sostenuto economicamente il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Progetto promemoria Auschwitz Sardegna 2026

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