Cureggio ricorda i suoi martiri | una serata tra storia e memoria per l’80° della Repubblica
A Cureggio si svolge una serata dedicata all’80° anniversario della Repubblica, organizzata dal Comune per ricordare i martiri della storia locale. L’evento si concentra sulla memoria storica attraverso testimonianze e momenti commemorativi, coinvolgendo la comunità in un momento di riflessione collettiva. La serata si svolge nel rispetto delle tradizioni, con iniziative che si susseguono nel centro cittadino, per mantenere vivo il ricordo degli eventi passati.
Il Comune di Cureggio celebra l’80° anniversario della Repubblica con un evento dedicato alla memoria attiva. Giovedì 23 aprile, alle ore 21, la Sala Polivalente di via Rossini ospiterà l'incontro con Stefano Garzaro dal titolo "Raccontare oggi la Resistenza".La serata renderà omaggio ai giovani.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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