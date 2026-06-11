Cibi cosiddetti ultra-processati | un nuovo studio mette a confronto le etichette e sfata luoghi comuni

Uno studio ha confrontato le etichette dei cibi ultra-processati e ha scoperto che non sono sempre più lunghe rispetto a quelle di altri alimenti. I risultati mostrano che anche alcuni prodotti meno industrializzati presentano etichette complesse. La ricerca evidenzia che la lunghezza delle etichette non dipende esclusivamente dal livello di trasformazione del prodotto. Non sono stati individuati modelli chiari che colleghino le informazioni scritte alle caratteristiche di lavorazione o al tipo di alimenti.

Le etichette ‘lunghe’ non sono prerogativa dei prodotti industriali. Lo dice uno studio realizzato dalle prof.sse Daniela Martini e Alessandra Marti dell’Università degli Studi di Milano, con il contributo di Unione Italiana Food ‘I cosiddetti “ultra-processati”, etichette a confronto: fatto in casa vs confezionato’: un inedito «confronto tra etichette». Lo studio nasce con l’intento di fare chiarezza sugli alimenti cosiddetti “ultra-processati”, ‘sfidando’ i luoghi comuni. Tra questi, quello secondo cui il cibo industriale è, per definizione, qualitativamente e nutrizionalmente inferiore rispetto all’analogo preparato in casa. Una percezione fuorviante ed errata derivante dal sistema di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Cibi cosiddetti ultra-processati: un nuovo studio mette a confronto le etichette e sfata luoghi

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