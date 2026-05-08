Studio cardiologi europei ‘più rischi cardiovascolari con cibi ultra-processati’

Recenti studi condotti da cardiologi europei indicano che l’aumento del consumo di alimenti ultra-processati potrebbe essere associato a un maggior rischio di problemi cardiovascolari. Questi cibi, ormai comuni nelle abitudini alimentari di molte persone, sono stati oggetto di analisi scientifiche che suggeriscono possibili effetti negativi sulla salute del cuore. Le ricerche si concentrano sulla correlazione tra la presenza di questi alimenti e l’insorgenza di patologie cardiovascolari.

(Adnkronos) – Gli alimenti ultra-processati sono sempre più presenti nelle abitudini alimentari quotidiane e, secondo le evidenze scientifiche accumulate negli ultimi anni, il loro consumo elevato potrebbe avere conseguenze importanti sulla salute cardiovascolare. A richiamare l’attenzione su questo tema è un documento di consenso della Società europea di cardiologia pubblicato sull’European Heart Journal, concepito come. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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