Durante la rappresentazione di Carmen alla Scala, Myung-Whun Chung ha diretto l’orchestra della filarmonica. La performance si è svolta senza interruzioni, con l’orchestra che ha eseguito l’opera in modo fluido e preciso. Nessun incidente o problema tecnico è stato segnalato durante la serata. La regia e la conduzione sono state svolte senza interruzioni, mentre il pubblico ha assistito alla rappresentazione senza applausi o commenti immediati.

Durante il periodo della messa in scena di Carmen, Myung-Whun Chung porta sul palco della Scala un programma sinfonico che lo vede solista oltre che direttore: insieme alla Filarmonica, Quarta Sinfonia di Brahms e "Triplo Concerto" di Beethoven, con le prime parti scaligere Francesco Manara e Massimo Polidori. Le esibizioni si terranno oggi, lunedì e mercoledì alle ore 20. Il programma accosta la Sinfonia n. 4 in mi minore op. 98 di Johannes Brahms al Concerto in do maggiore op. 56 ("Triplo concerto") per pianoforte, violino e violoncello di Ludwig van Beethoven, quest'ultimo eseguito nella doppia veste di direttore e solista, insieme a Francesco Manara al violino e Massimo Polidori al violoncello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chung dirige la Filarmonica

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Myung-Whun Chung dirige la Sinfonia n. 2 di Brahms, Leif Ove Andsnes interpreta il Terzo diBeethoven

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