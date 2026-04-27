La Scala cambia volto | Myung-Whun Chung guida il futuro dopo Chailly

Dal 2026, la direzione musicale del teatro lirico sarà affidata a Myung-Whun Chung, che prenderà il posto di Riccardo Chailly. La notizia è stata annunciata ufficialmente e segna un passaggio importante per l’istituzione. Il cambio di conduzione musicale si inserisce in un percorso di rinnovamento dell’orchestra e delle produzioni del teatro. Myung-Whun Chung ha una lunga carriera internazionale e ora si appresta a guidare una delle sedi più prestigiose del mondo dell’opera.

? Cosa sapere Myung-Whun Chung sarà Direttore Musicale della Scala dal 2026 succedendo a Riccardo Chailly.. La Fondazione introduce una fascia Premium sul 10% dei posti per garantire l'inclusività.. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala ha dato il via libera oggi al contratto per Myung-Whun Chung, che assumerà il ruolo di Direttore Musicale al termine del mandato di Riccardo Chailly nel 2026. La decisione, presa durante la riunione odierna, segna un passaggio generazionale cruciale per l’istituzione milanese, definendo la linea artistica dei prossimi anni dopo la conclusione dell’incarico attuale del maestro alla fine del prossimo anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Scala cambia volto: Myung-Whun Chung guida il futuro dopo Chailly Notizie correlate Scala, ritorno nel segno di Chung. Dal barocco al contemporaneoGran ritorno alla Scala di Myung-Whun Chung, Direttore Emerito della Filarmonica insieme al pianista norvegese Leif Ove Andsnes, la cui ultima... Enel batte Gucci: il valore dei brand italiani cambia volto, l’energia guida la classifica 2026.Enel Sorpassa Gucci: Una Nuova Era per il Valore dei Brand Italiani Il panorama dei brand italiani più preziosi ha visto una svolta storica nel 2026:... Tutti gli aggiornamenti Myung-Whun Chung: Io al servizio della Scala, l’orchestra è la mia famiglia«Tornare in Corea e in Giappone con la Filarmonica della Scala è come invitare a cena a casa i miei migliori amici musicisti». Myung-Whun Chung riporta l’orchestra in Asia dopo diciassette anni ... milano.repubblica.it Chung, la mia con la Scala è una storia d'amore, a disposizioneÈ una storia d'amore che dura da 36 anni quella fra Myung-Whun Chung e la Scala di Milano di cui diventerà direttore musicale dal 2027. È questa la metafora che ha usato lo stesso maestro coreano ... ansa.it