Myung-Whun Chung ha annunciato che dirigerà alla Scala di Milano. Ha detto di voler finalmente visitare la città e imparare l’italiano, e ha menzionato di amare la cucina italiana. In passato, ha ricordato di essere stato nominato direttore all’Opéra di Parigi trentasette anni fa, indicando che potrebbe essere stato nominato troppo presto.

Milano – “Trentasette anni fa sono stato nominato direttore all'Opéra di Parigi, forse troppo presto. Non parlavo francese ma avevo energia in abbondanza. A 73 anni sono stato nominato alla Scala, forse ora un po' tardi. Ho perso molta energia ma ho più esperienza". Myung-Whun Chung, che ha firmato come direttore musicale della Scala, lo ha sottolineato alla presentazione della prossima stagione, ricordando la sua storia d'amore lunga 37 anni con i musicisti scaligeri. "Quello che posso fare - ha detto - è offrire al teatro e ai musicisti questo amore. Sono pronto a fare tutto per aiutare". Pronto anche a prendere lezioni di italiano: "Non conosco Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Myung-Whun Chung si prende la Scala: “Finalmente vedrò Milano e imparerò l’italiano. Amo la vostra cucina”

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