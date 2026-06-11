Christopher Nolan trasforma Venice Beach nell’Odissea | quello che appare sulla spiaggia sembra uscito dal mito

Da screenworld.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scena di Venice Beach mostra un'installazione imponente che richiama un ambiente mitologico, con colonne, statue e un paesaggio che sembra uscito da un racconto antico. La spiaggia è stata trasformata per il set di un nuovo film, con dettagli curati e scenografie che si integrano nel contesto. I passanti si fermano a osservare questa ricostruzione spettacolare, che si distingue per la sua grandezza e cura dei particolari.

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Quando pensi di aver visto tutto in fatto di marketing cinematografico, Christopher Nolan ti ricorda chi detta le regole del gioco. A Venice Beach, uno dei luoghi più iconici e caotici di Los Angeles, è infatti apparsa un’installazione che sta letteralmente fermando i passanti: un cavallo alto circa 11 metri, piantato sulla sabbia come se fosse appena sbarcato dalle pagine di Omero. Non si tratta di un’installazione artistica casuale o di una trovata turistica, ma è il primo segnale della campagna promozionale di Odiessa, il prossimo film del regista britannico che non ha bisogno di presentazioni. E se questa è solo l’apertura, viene spontaneo chiedersi: cosa avrà in serbo Nolan per il resto della promozione? Ad ogni modo, l’installazione ha già catalizzato l’attenzione di migliaia di curiosi, turisti e appassionati di cinema che si sono riversati sulla spiaggia californiana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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