Christopher Nolan trasforma Venice Beach nell’Odissea | quello che appare sulla spiaggia sembra uscito dal mito

Una scena di Venice Beach mostra un'installazione imponente che richiama un ambiente mitologico, con colonne, statue e un paesaggio che sembra uscito da un racconto antico. La spiaggia è stata trasformata per il set di un nuovo film, con dettagli curati e scenografie che si integrano nel contesto. I passanti si fermano a osservare questa ricostruzione spettacolare, che si distingue per la sua grandezza e cura dei particolari.

Quando pensi di aver visto tutto in fatto di marketing cinematografico, Christopher Nolan ti ricorda chi detta le regole del gioco. A Venice Beach, uno dei luoghi più iconici e caotici di Los Angeles, è infatti apparsa un’installazione che sta letteralmente fermando i passanti: un cavallo alto circa 11 metri, piantato sulla sabbia come se fosse appena sbarcato dalle pagine di Omero. Non si tratta di un’installazione artistica casuale o di una trovata turistica, ma è il primo segnale della campagna promozionale di Odiessa, il prossimo film del regista britannico che non ha bisogno di presentazioni. E se questa è solo l’apertura, viene spontaneo chiedersi: cosa avrà in serbo Nolan per il resto della promozione? Ad ogni modo, l’installazione ha già catalizzato l’attenzione di migliaia di curiosi, turisti e appassionati di cinema che si sono riversati sulla spiaggia californiana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Odissea: Christopher Nolan riscrive il mito nel nuovo trailer, tra giganti cannibali e battaglie epicheUniversal Pictures ha diffuso il nuovo trailer del film Odissea, diretto da Christopher Nolan.

Charlize Theron sarà Calipso, non Circe, nell’ Odissea di Christopher NolanRecentemente si è diffusa la notizia che l’attrice sarà nei panni di Calipso, non di Circe, nel film Odissea diretto da Christopher Nolan.

Christopher Nolan worked to make most extreme version of a story possible with The OdysseyChristopher Nolan is among the great Hollywood directors of his generation. His blockbusters have won 18 Academy Awards and hauled in more than $6 billion. Next, Nolan will release, this summer, his ... cbsnews.com

Aspettando ‘The Odyssey’: i film di Christopher Nolan da rivedereCosa succede quando uno dei registi più visionari del nostro tempo decide di adattare l’Odissea di Omero? Semplice: l’hype va alle stelle. ‘The Odyssey’, il nuovo kolossal firmato Christopher Nolan, ... quotidiano.net