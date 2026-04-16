Recentemente si è diffusa la notizia che l’attrice sarà nei panni di Calipso, non di Circe, nel film Odissea diretto da Christopher Nolan. La produzione del film, ancora in fase di sviluppo, sta attirando molta attenzione tra gli appassionati di cinema. Le riprese sono in programma in diverse location e il progetto vede coinvolti numerosi professionisti del settore. La data di uscita non è stata ancora comunicata ufficialmente.

Tra i titoli più chiacchierati del momento, Odissea di Christopher Nolan continua a costruire aspettativa pezzo dopo pezzo. Durante il CinemaCon 2026, nuovi materiali mostrati in anteprima hanno finalmente chiarito uno dei dubbi più discussi: il ruolo di Charlize Theron. La bellissima e talentuosa attrice interpreterà la celebre ninfa. Nei panni di una ninfa. Per mesi si era parlato con insistenza della sua possibile interpretazione della maga Circe, ma la realtà è molto diversa. Nel film, l’attrice vestirà i panni di Calipso, figura affascinante e ambigua della mitologia greca, destinata a lasciare un segno profondo nel viaggio di Ulisse. Una scelta che cambia radicalmente la prospettiva narrativa e aggiunge nuove sfumature al racconto.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Charlize Theron sarà Calipso, non Circe, nell’ Odissea di Christopher Nolan

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