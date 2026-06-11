Chi deve educare alle emozioni i genitori o i docenti? Il dibattito sui social

Da orizzontescuola.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sul tema dell’educazione alle emozioni, il dibattito sui social si concentra su chi debba assumersi questa responsabilità, tra genitori e insegnanti. Mentre gli studenti si avvicinano alla prova di maturità del 2026, si discute anche di come si affrontino le competenze emotive nelle scuole e in famiglia. La questione viene sollevata in un contesto di approfondimenti e confronti online, senza che siano state adottate decisioni ufficiali o cambiamenti normativi recenti.

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Mentre gli studenti si preparano alla Maturità 2026, torna una domanda che va oltre i mega ripassi: la scuola aiuta davvero i ragazzi a diventare adulti anche dal punto di vista emotivo? Il tema, rilanciato da un nostro articolo, ha acceso il confronto sui social; dai commenti emerge una posizione molto diffusa: la scuola può accompagnare, certo, ma non può sostituirsi in toto alla famiglia. Il punto più ricorrente è proprio questo: il rischio che ogni responsabilità educativa finisca sulle spalle degli insegnanti. Federico lo sintetizza così: “Ma è possibile che la scuola deve sempre fare tutto per i ragazzi?”. È un interrogativo che attraversa molti interventi. Mariella, ad esempio, allarga il ragionamento al tempo reale che i ragazzi trascorrono fuori dalle aule: “A scuola 5 ore al giorno e nelle restanti 19, chi pensa a questi ragazzi?”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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