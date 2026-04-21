Un test psicologico per i prof? Prima per i genitori serve il patentino la proposta degli studenti scatena il dibattito I commenti sui social

Recentemente, è emersa una proposta tra gli studenti di introdurre un test psicologico obbligatorio per i docenti, con l’obiettivo di qualificare chi lavora nelle scuole. La discussione ha acceso il dibattito sui social, dove sono stati condivisi commenti di vario genere. Intanto, un episodio di cronaca ha portato alla ribalta il tema della preparazione degli insegnanti, con una docente di scuola media coinvolta in un caso in cui avrebbe tagliato i capelli a una studentessa per aver posto troppe domande.