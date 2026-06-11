24 Jump Street è ufficialmente in lavorazione e Sony starebbe cercando di riportare insieme il duo che ha reso la saga una delle commedie più amate degli anni 2010. Dopo oltre dieci anni di attesa, Sony rilancia la saga di Jump Street: 24 Jump Street è ufficialmente in sviluppo e i protagonisti storici Jonah Hill, Channing Tatum e Ice Cube sono in trattativa per tornare. Un sequel atteso da oltre dieci anni Secondo le prime informazioni, Jonah Hill, Channing Tatum e Ice Cube sono in trattativa per riprendere i rispettivi ruoli per 24 Jump Street. Dietro la macchina da presa ci sarà Rodney Rothman, già noto per il lavoro svolto su Spider-Man: Into the Spider-Verse, mentre la sceneggiatura porta la firma dello stesso Hill insieme a Meghan Malloy. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Channing Tatum e Jonah Hill pronti a tornare insieme a risolvere casi: confermato 24 Jump Street

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Channing Tatum, Jonah Hill, Ice Cube sono in trattative per '24 Jump Street' reddit

Jonah Hill and Channing Tatum in talks for 24 Jump Street after years of development woesIt appears that we're skipping 23 Jump Street entirely. msn.com

Channing Tatum e Jonah Hill pronti a tornare insieme a risolvere casi: confermato 24 Jump Street24 Jump Street è ufficialmente in lavorazione e Sony starebbe cercando di riportare insieme il duo che ha reso la saga una delle commedie più amate degli anni 2010. movieplayer.it