Channing Tatum e Jonah Hill pronti a tornare insieme a risolvere casi | confermato 24 Jump Street
24 Jump Street è ufficialmente in lavorazione e Sony starebbe cercando di riportare insieme il duo che ha reso la saga una delle commedie più amate degli anni 2010. Dopo oltre dieci anni di attesa, Sony rilancia la saga di Jump Street: 24 Jump Street è ufficialmente in sviluppo e i protagonisti storici Jonah Hill, Channing Tatum e Ice Cube sono in trattativa per tornare. Un sequel atteso da oltre dieci anni Secondo le prime informazioni, Jonah Hill, Channing Tatum e Ice Cube sono in trattativa per riprendere i rispettivi ruoli per 24 Jump Street. Dietro la macchina da presa ci sarà Rodney Rothman, già noto per il lavoro svolto su Spider-Man: Into the Spider-Verse, mentre la sceneggiatura porta la firma dello stesso Hill insieme a Meghan Malloy. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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Sony ha ufficialmente messo in cantiere 24 Jump Street con Channing Tatum, Jonah Hill ed Ice Cube. Rodney Rothman dirigerà il film e co-scriverà la pellicola con Hill e Meghan Malloy. Phil Lord, Chris Miller e Neal H. Moritz saranno i produttori. facebook
Channing Tatum, Jonah Hill, Ice Cube sono in trattative per '24 Jump Street' reddit
Jonah Hill and Channing Tatum in talks for 24 Jump Street after years of development woesIt appears that we're skipping 23 Jump Street entirely. msn.com
Channing Tatum e Jonah Hill pronti a tornare insieme a risolvere casi: confermato 24 Jump Street24 Jump Street è ufficialmente in lavorazione e Sony starebbe cercando di riportare insieme il duo che ha reso la saga una delle commedie più amate degli anni 2010. movieplayer.it