Sul set di un nuovo thriller adrenalinico, due attori sono stati scelti per interpretare i ruoli principali. Il film, prodotto da una casa di produzione nota, vedrà un attore protagonista affiancare un’attrice in un progetto legato al mondo delle corse su due ruote. Le riprese si svolgono in diverse location, tra cui l’Isola di Man, nota per le sue gare motociclistiche.

Il mondo delle corse su due ruote si prepara a sbarcare sul grande schermo con una coppia di protagonisti d’eccezione. Secondo quanto riportato da Deadline, Eve Hewson è stata scelta per recitare accanto a Channing Tatum in Isle of Man, il nuovo progetto targato Amazon MGM Studios dedicato alla leggendaria e pericolosissima corsa motociclistica Tourist Trophy. La regia è affidata a Reid Carolin, storico collaboratore di Tatum, che dirigerà la pellicola basandosi su una sceneggiatura scritta a sei mani con Jason Keller e Bryan Johnson. Secondo le prime informazioni, il film esplorerà l’universo del TT dell’Isola di Man, l’evento motoristico più antico e prestigioso al mondo, dove i piloti sfrecciano su strade pubbliche a quasi 200 mph. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Isle of Man: Eve Hewson affianca Channing Tatum nel thriller adrenalinico prodotto da Brad Pitt

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