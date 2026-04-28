Un attore ha espresso una reazione inaspettata e poetica alla notizia del fidanzamento tra la sua ex compagna e un cantante britannico. La notizia ha fatto il giro dei media, suscitando sorpresa e commenti vari tra il pubblico. La coppia formata dalla cantante e dal musicista è al centro dell'attenzione, mentre l'attore ha commentato pubblicamente la notizia senza entrare nei dettagli della sua opinione.

Reazione inaspettata (e poetica) per l'attore di fronte alla notizia del fidanzamento della sua ex con il cantante inglese Harry Styles. La reazione di Channing Tatum alla notizia del fidanzamento della ex Zoë Kravitz con la popstar inglese Harry Styles non si è fatta attendere e ha stupito molti. Poche ore dopo la conferma da parte dei media, l'attore ha condiviso una Instagram Story contenente una commovente poesia di John Roedel. Perché Channing Tatum ha pubblicato una poesia per celebrare il fidanzamento della sua ex Channing Tatum e Zoë Kravitz sono stati insieme per circa tre anni prima di separare le loro strade nell'ottobre 2024, senza acredine e in armonia.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zoë Kravitz e Harry Styles verso le nozze? La reazione di Channing Tatum

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