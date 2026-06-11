Si parla di un possibile flirt tra Chanel Totti e il rapper Le One. La notizia circola sui social e sui media, senza conferme ufficiali. Chanel Totti, nota per la vittoria a Pechino Express 2026 in coppia con Filippo Laurino, è al centro dell’attenzione dopo aver condiviso alcune foto e commenti che hanno alimentato le speculazioni. Nessun dettaglio ufficiale è stato rilasciato dai diretti interessati.

Reduce dalla vittoria a Pechino Express 2026 in coppia con l’amico Filippo Laurino e con una popolarità che cresce di settimana in settimana, Chanel Totti si ritrova ora al centro di un’indiscrezione sentimentale: sarebbe stata avvistata in atteggiamenti complici con Gaetano Di Maio, in arte Le One, giovane rapper campano di 23 anni. Una voce che si è alimentata nel giro di pochissime ore grazie a una serie di indizi (tutti social: video, stories e follow reciproci) che i fan più attenti hanno notato. Chanel Totti e Le One, gli indizi che hanno scatenato il gossip. Ma come è nata l’indiscrezione? Tutto è partito dalla alcune clip online, girate durante un live di Le One a Milano. Chanel Totti è presente nei video, precisamente sul palco accanto al rapper. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chanel Totti, perché si parla di un flirt con il rapper Le One

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