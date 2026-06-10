Secondo quanto riportato, Chanel Totti avrebbe una nuova relazione con il rapper Le One, dopo la fine della relazione con Cristian Babalus. La notizia circola da fonti non ufficiali e non ci sono conferme ufficiali. La frequentazione tra le due persone sarebbe recente, ma i dettagli sulla relazione non sono stati resi pubblici. Restano quindi solo indiscrezioni senza dichiarazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Dopo la relazione con Cristian Babalus, oggi il cuore di Chanel Totti sarebbe tornato a battere per qualcun altro: lui sarebbe il rapper Le One C’è un gossip che nelle ultime ore sta facendo chiacchierare il web. Stiamo parlando diChanel Totti, secondogenita dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi. Dopo la fine della relazione con Cristian Babalus, la giovane 19enne non avrebbe più avuto nessuna relazione, almeno secondo quanto si apprende.Ma oggi Chanel potrebbe avere una nuova fiamma. Lui sarebbe un rapper salernitano, in arte Le One. Ecco chi è e gli indizi che hanno fatto riflettere. Chanel Tottiè reduce dalla vittoria diPechino Expressed è quindi inevitabile ritrovarla al centro del gossip anche per la vita sentimentale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chanel Totti ha una nuova fiamma? Lui sarebbe il rapper Le One

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