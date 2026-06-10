Chanel Totti ha annunciato il suo fidanzamento con un noto rapper, che in passato è stato legato a una influencer molto nota. La figlia di due personaggi famosi dello spettacolo e dello sport italiani è cresciuta sotto i riflettori, e ogni notizia che la riguarda riceve grande attenzione. La cantante ha condiviso la notizia sui social, senza ulteriori dettagli sulla relazione o sull’identità del rapper.

Figlia di due tra i personaggi più celebri dello spettacolo e dello sport italiani, Chanel Totti è cresciuta sotto i riflettori e ogni novità che la riguarda finisce inevitabilmente per attirare l’attenzione del pubblico. Negli ultimi tempi, oltre alla sua presenza sempre più attiva sui social, a far parlare è soprattutto la sua vita privata. Dopo la fine della relazione con Cristian Babalus, infatti, la giovane romana sarebbe tornata a sorridere accanto a una nuova persona. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma una serie di indizi sta alimentando il gossip dell’estate. Nuovo amore per Chanel Totti: ecco di chi si tratta. Le voci su un possibile nuovo fidanzato di Chanel Totti si sono diffuse rapidamente sul web dopo alcune apparizioni che non sono passate inosservate ai fan. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Chanel Totti si è fidanzata! Il suo amore è un noto rapper, che prima stava con una famosa influencer: ecco chi è

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chanel Totti si è fidanzata! Il suo amore è un noto rapper che prima stava con una famosa influencer

Notizie e thread social correlati

Matthieu Blazy dichiara il suo amore a New York con la campagna Chanel per "Métiers d’Art". La città prende vita nelle vesti Chanel di una nuova eroina metropolitana Chanel ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria per la prima collezione Métiers d’Art di Matthieu Blazy, ambientata a New York.

“L’avventura di Pechino Express è veramente tanto stancante, non credo che la rifaremmo. In Finale volevamo i Rapper”: parlano Chanel Totti e Filippo LaurinoChanel Totti e Filippo Laurino, noti per la loro partecipazione a “I Raccomandati”, hanno vinto l’ultima edizione di “Pechino Express – L’Estremo...

Temi più discussi: Chanel Totti si fidanza: accanto a lei ora c'è il rapper Le One. Il video che li 'incastra'; Isabel Totti festeggia Prima Comunione due volte, tensioni tra mamma Ilary e papà Francesco?; Chanel Totti ha appena confermato il ritorno dei jeans più divisivi degli anni 2000; Isabel Totti festeggia la prima comunione in due tempi.

La terzogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha celebrato la sua prima comunione. A festeggiarla la mamma, insieme al compagno Bastian Muller e ai fratelli Cristian e Chanel. E Francesco Totti? Non è mancato all'appuntamento, ma ha festeggiato la figlia i x.com

Chanel Totti: basta TV dopo Pechino Express, i miei genitori sono fieri di me reddit

Chanel Totti spiazza tutti e si fa immortalare assieme al nuovo fidanzatoChanel Totti si prepara all'estate, da fresca vincitrice di Pechino Express e tra un'attività e l'altra ha il tempo di concedersi del tempo per sè stessa con il suo nuovo amore, scopriamo di chi si tr ... notizie.it

Chanel Totti, chi è il nuovo fidanzato (di cui tutti parlano)Chanel Totti, vita sentimentale sotto i riflettori: tra indiscrezioni e presunto nuovo fidanzato. Ecco cosa sappiamo. novella2000.it