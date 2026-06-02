Il primo abbraccio d' estate sulla spiaggia | bagni tintarella e giochi sulla sabbia

Da brindisireport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le spiagge si sono riempite di bagnanti, con persone che prendono il sole, fanno il bagno e giocano sulla sabbia. I primi abbracci estivi sono stati immortalati tra chi si rilassa e chi si diverte, mentre il caldo si fa sentire. Le spiagge si sono riempite rapidamente, con gruppi di persone che si godono le prime giornate di mare. La stagione estiva è ufficialmente iniziata con scene di relax e divertimento sulla battigia.

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L'estate arriva come un fulmine a ciel sereno, come ogni anno. Le spiagge si popolano all'improvviso, i raggi del sole scaldano la pelle come una carezza che ancora non vuole scottare. Il primo incontro con le acque ancora troppo fredde è per i più audaci, mentre c'è chi gioca a pallone sulla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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