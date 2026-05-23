Una donna di circa 60 anni si è accasciata improvvisamente sulla sabbia di fronte a numerosi turisti. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, che le hanno praticato le manovre di rianimazione, la donna è deceduta sul posto. La scena si è svolta tra le urla dei presenti, mentre i servizi di emergenza hanno cercato di stabilizzare la vittima prima di portarla via.

Una tranquilla mattinata al mare si è trasformata in pochi istanti in una tragedia sul litorale di Bibione, in provincia di Venezia. Una turista tedesca, che si trovava sulla spiaggia davanti al Villaggio Turistico Internazionale, è stata colta da un malore improvviso mentre si trovava tra i bagnanti. La donna si è accasciata improvvisamente sulla sabbia sotto gli occhi delle persone presenti, che hanno subito compreso la gravità della situazione e lanciato l’allarme. In pochi minuti l’arenile è stato attraversato da momenti di forte tensione, tra grida, paura e tentativi disperati di aiutare la turista in attesa dell’arrivo dei soccorsi. I soccorsi e l’arrivo dell’elisoccorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dramma improvviso in spiaggia davanti ai turisti: donna crolla sulla sabbia e muore tra le urla

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