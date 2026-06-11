Cetara e Salerno | stagioni balneari appese ad un granello di sabbia

Il cantiere di Cetara, che era stato temporaneamente riaperto, è stato nuovamente sequestrato poche ore dopo. Nel frattempo, a Salerno, il progetto di ripascimento tra Universo Beach e Torrione è rimasto bloccato per diverse settimane. Le operazioni di restyling delle spiagge sono state interrotte in entrambe le località, lasciando le stagioni balneari in sospeso. La situazione si trascina con continui interventi delle autorità per le verifiche e i sequestri.

Tempo di lettura: 2 minuti La nuova stretta sul cantiere di Cetara, tornato sotto sequestro poche ore dopo l’annuncio della ripresa, si intreccia sempre di più con quanto sta accadendo a Salerno, dove il ripascimento tra Universo Beach e Torrione è fermo da settimane. E c’è un elemento che ora lega in modo diretto le due vicende: una delle imprese coinvolte nei lavori è la stessa. A Cetara, la Procura di Salerno ha disposto un nuovo sequestro preventivo d’urgenza contestando colore e granulometria del materiale di cava. Un intervento che conferma come la magistratura stia seguendo con grande attenzione la qualità dei materiali utilizzati lungo tutta la costa. Il Comune, che aveva annunciato di aver superato le criticità e ottenuto i pareri necessari, si ritrova ora con il cantiere nuovamente bloccato, con le indagini scattate dopo i rilievi della Capitaneria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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